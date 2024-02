Zum Tod des Stabhochspringers: Ex-Coach trauert um Fabian Schulze

1 Fabian Schulze starb im Alter von nur 39 Jahren. Foto: SvenSimon

Thomas Stockhause trauert um Fabian Schulze. „Ich bin immer noch geschockt und fassungslos“, sagt der frühere Leichtathletik-Trainer des SV Kornwestheim. Der aus Leinfelden-Echterdingen stammende Schulze trainierte von 2003 bis 2009 in Kornwestheim und war am vergangenen Sonntag in Sonthofen kurz vor seinem 40. Geburtstag an den Folgen einer „tückischen Krankheit“ verstorben, wie der Deutsche Leichtathletik Verband bekannt gab.