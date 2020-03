1 Die Schüler sollen am Montag auf Corona getestet werden. Foto: Archiv (dpa)

Zwei Gastschüler zeigen grippeähnliche Symptome und sollen am Montag auf Corona getestet werden.

Die Matern-Feuerbacher-Realschule in Großbottwar bleibt am Montag geschlossen. Das hat die Schule am Wochenende unter anderem auf ihrer Homepage mitgeteilt.

Der Grund dafür ist, dass dänische Gastschüler erkrankt sind und grippeähnliche Symptome zeigen. Zwei der Jugendlichen wurden positiv auf den Influenza-Virus getestet. Diese beiden Schüler sollen nun auch auf den Coronavirus getestet werden. Die Gastfamilien der erkrankten Schüler befinden sich bis zur Klärung am Montag unter häuslicher Quarantäne. Die Schulleitung teilt weiter mit, dass es den Erkrankten den Umständen entsprechend gut gehe.

Aufgrund der aktuelle Lage sei dennoch entschieden worden, die Schule am Montag, 9. März, nicht zu öffnen. "Wir versuchen mit der Gefahr durch den Corona-Virus umzugehen und weder über- noch untertrieben zu reagieren", so die Schulleiter Jochen Haar und Anabel Küfer in der Mitteilung weiter. Die Schule stehe in Kontakt mit den entsprechenden Behörden. Quarantänemaßnahmen sollten auch weiterhin nur von Personen eingehalten werden, die erkrankt sind oder sich krank fühlen. Für alle anderen gelten keine besonderen Schutzmaßnahmen. "Sollte sich der Verdacht auf den Coronavirus bestätigen, werden wir über weitere Maßnahmen informieren", so die Schulleitung. Anderenfalls ist geplant, den Unterricht am Dienstag, 10. März, wie gewohnt fortzuführen.