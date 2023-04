1 Bereit für die 2. Bundesliga Foto: privat

Die Turnerinnen der KSV Hoheneck starten an diesem Sonntag in ihre erste Zweitliga-Saison. Allerdings fehlt eine Leistungsträgerin länger.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Fünf Monate ist es nun her, dass im November 2022 der sensationelle Aufstieg der Hohenecker Turnerinnen in die 2. Bundesliga gelang. An diesem Sonntag findet nun der erste von vier Wettkämpfen statt. In Regensburg misst man sich mit weiteren sieben Mannschaften aus dem Bundesgebiet. Die Spannung ist groß und die Vorbereitungen liefen in der vergangenen Woche noch immer auf Hochtouren.

Nachdem Uta Ziegler als Cheftrainerin aufgehört hat, ruht die Hauptverantwortung für die Bundesliga-Mannschaft nun auf den Schultern von Carolin Knoch aus Steinheim, die selbst jahrelang Teil dieser Mannschaft gewesen ist, und auf jenen von Nadine Schimmel. Beide haben die Mannschaft gut vorbereitet. Doch musste man einen herben Verlust verkraften: Mona Ziegler aus Erdmannhausen, seit 2012 neben Joana Lamatsch aus Pleidelsheim eine der Leistungsträgerinnen der Mannschaft, erlitt beim Skifahren einen Kreuzbandriss und musste operiert werden. Sie wird wohl bei den ersten beiden Wettkämpfen nicht zur Verfügung stehen und fehlt der Mannschaft besonders am Boden und am Sprung.

Lesen Sie auch

Positiv dagegen: Die Verletzungen von Joana Lamatsch und Lara Kauderer (beide erlitten im Januar Außenbandrisse am Fußgelenk) sind ausgeheilt. Lamatsch ist neben Kathrin Schleenvoigt – wie in der vergangenen Saison – als Vierkämpferin gesetzt. Den Ausfall von Mona Ziegler wird Lisa Unger vom TV Huchting kompensieren. Sie ist neu in der Mannschaft und trotz der Entfernung bereits sehr gut integriert. Neben den bereits genannten werden Amy Fischer, Valentina Herbst, Marie Huber, Maren Kauderer und Saskia Knoll die verbleibenden Plätze unter sich ausmachen. Malina Blum, die Schweizer Gastturnerin der vergangenen Jahre, steht beim ersten Wettkampf aufgrund anderweitiger Verpflichtungen nicht zur Verfügung.

Der Kader ist groß – dafür, dass man in der 2. Bundesliga nur vier Turnerinnen pro Gerät einsetzen darf und ohne Streichwertung turnt. Diese Regel stellt das Trainerinnen-Team vor neue Herausforderungen: Neben dem Schwierigkeitsgrad und der Ausführung der jeweiligen Übung, muss Konstanz und Abrufbarkeit bei der Auswahl der Turnerin neu bewertet werden.

Die Vorfreude auf Regensburg ist groß. Bereits einen Tag vorher reisen die Hoheneckerinnen an und nutzen am Samstag die Möglichkeit, sich beim Training mit der Hallenatmosphäre vertraut zu machen. Spannend wird sein, wie eng man an den Turnerinnen der Nationalmannschaft dran ist, die im Anschluss in der 1. Bundesliga turnen.