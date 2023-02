1 Wer Licht brauchte, musste kurzzeitig beispielsweise auf Kerzen zurückgreifen. Foto: dpa/Jessica Lichetzki

Nach einem Kabelschaden waren Teile von Oberstenfeld und Beilstein am Samstagmorgen von der Stromzufuhr abgeschnitten. Inzwischen ist das Problem laut Syna aber behoben.









Und plötzlich war das Licht aus: Ein Kabelschaden hat nach Angaben der Syna GmbH am Samstagmorgen dazu geführt, dass es gegen 5.37 Uhr in Teilen von Beilstein, Oberstenfeld-Gronau, Spiegelberg-Nassach, Oberstenfeld und Beilstein-Schmidhausen zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung gekommen ist.

Das Problem sei sukzessive behoben worden. Um 7.15 Uhr hätten alle Haushalte wieder Strom gehabt.