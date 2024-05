1 Der dritte Coach ohne Glück beim FC Marbach Matteo Battista. Foto: Baumann

Nach der 0:3 Niederlage gegen den TSV Merklingen ist der Bezirksligist komplett fremdbestimmt, was die Chance auf den Klassenverbleib betrifft.











Matteo Battista konnte und wollte seinen Frust gar nicht verbergen nach dem 0:3 (0:0) des FC Marbach gegen den TSV Merklingen. Durch die Niederlage ist die Chance auf den Klassenverbleib in der Bezirksliga Enz/Murr für die Marbacher auf ein Minimum gesunken. Man hat es zum einen nicht mehr in der eigenen Hand, den Abstieg zu verhindern und ist außerdem auch noch abhängig von den diversen Konstellationen in der Landesliga. „Aber so wie wir in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind, kopflos und und ohne Gegenwehr nach dem ersten Treffer, hat es die Mannschaft auch nicht anders verdient als abzusteigen“, lautet die schonungslose Analyse von Battista.