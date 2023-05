1 Auf die Besucherinnen und Besucher wartete ein vielfältiges Angebot. Foto: Peter Mann

Die Leistungsschau der Pleidelsheimer Betriebe hat am Sonntag nachmittag zahlreiche Interessierte angelockt.









Mit heftigem Gebimmel kündigte sich das „Bähnle“ an, bog um die Ecke und kam direkt am Beginn des Gewerbegebiets von Pleidelsheim zum Stehen – exakt vor dem Stand der Segelflieger, die dort einen Gleiter mit 15 Meter Spannweite präsentierten. Der Zug war voll besetzt, die Fahrgäste stiegen aus und machten sich sogleich auf in das weitläufige Areal. Viele Menschen aus Pleidelsheim und Umgebung nahmen die Gelegenheit wahr, am Sonntag die Leistungsschau der Unternehmen, Geschäfte und Vereine zu besuchen, informierten sich, machten hier und da sogar ein Schnäppchen oder nahmen eines der zahlreichen gastronomischen Angebote wahr. Wer im Lauf dieses Nachmittags im Ort herumkam, konnte feststellen: Pleidelsheims Wirtschaft ist bemerkenswert breit aufgestellt. Das Spektrum reicht vom Weltmarktführer bis zum Hofladen der Marmeladenmanufaktur.