1 Wie hier in Stuttgart, wird die Polizei auch in den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen am Osterwochenende kontrollieren. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Schon an den vergangenen Wochenenden war viel los – und über die Feiertage soll das Wetter gut bleiben. Die Polizei rechnet deshalb damit, dass es viele Menschen nach draußen zieht und kündigt an, genau hinzuschauen.

Kreis Ludwigsburg/Böblingen - Viele Menschen wird es in den kommenden Tagen nach draußen ziehen. Kein Wunder, der Deutsche Wetterdienst meldet, dass das Thermometer im Kreis Ludwigsburg über das Osterwochenende an allen vier Tagen auf über 20 Grad klettern wird. Deshalb stellt sich auch die Polizei im Kreis auf arbeitsreiche Tage ein. Denn nach wie vor dürfen Menschen nur zu zweit unterwegs sein – eine Ausnahme gilt für diejenigen, die ohnehin zusammen wohnen. Wer draußen anderen begegnet, muss einen Abstand von 1,5 Metern einhalten – auch beim Osterspaziergang. „Die Erfahrungen des vergangenen sonnigen Wochenendes haben uns gezeigt, dass wir unsere Präsenz- und Kontrollmaßnahmen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger über die Osterfeiertage verstärken müssen,“ sagt der Ludwigsburger Polizeipräsident Burkhard Metzger.

Städte, Gemeinden, Polizei und Ordnungsdienste haben in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder auf die Regeln hingewiesen. Bei vielen Menschen wirkt das auch und sie halten sich an die Vorgaben – allerdings noch immer nicht alle. Am vergangenen Wochenende – den Freitag mit eingeschlossen – verzeichnete die Polizei im Kreis Ludwigsburg fast 70 Verstöße. Dabei gestaltet sich die Situation in den einzelnen Städten und Gemeinden ganz unterschiedlich.

Großteil der Kontrollierten zeigt Einsicht

In Ditzingen zum Beispiel wurden besonders viele Menschen, die sich nicht an die Regeln hielten, erwischt (24), in Vaihingen/Enz wurden nur zwei Anzeigen geschrieben. Am letzten Wochenende im März hatten die Beamten und der Ordnungsdienst der Stadt Ludwigsburg allein in der Barockstadt über 100 Personen angezeigt. Angetroffen wurden beispielsweise größere Gruppen auf dem Akademiehof und dem Rathaushof. Bei den bisherigen Kontrollen stießen die Einsatzkräfte beim ganz überwiegenden Teil der Menschen aber auch auf Einsicht und Verständnis.

Darauf hoffen sie nun auch in den kommenden Tagen. Burkhard Metzger geht aber davon aus, dass sich vermutlich nicht alle von Familienbesuchen abhalten lassen werden. „Wir appellieren trotzdem eindringlich an jeden, sich verantwortungsvoll zu verhalten“, sagt der Polizeipräsident. Auch wenn es schwer falle, solle man die Feiern dann nachholen, wenn es wieder gefahrlos möglich sei.

Wo an diesem Wochenende besonders genau hingeguckt wird, entscheidet jedes Revier selbst. Die Beamten wüssten am besten, wo sich am ehesten Menschen ansammeln würden, sagt die Polizeisprecherin Alexandra Klinke.

