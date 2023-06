1 Auch in der Relegation treffsicher? Patrick Sirch vom GSV Pleidelsheim (links). Foto: Pressefoto Baumann

Die erste Runde der Relegation zur Landesliga steigt an diesem Mittwoch. Die Mannschaft von Trainer Marcus Wenninger tritt in Blaufelden gegen den SV Wachbach an – und sieht sich überhaupt nicht in Zugzwang.









Jetzt wird es ernst: Für den Fußball-Bezirksligisten GSV Pleidelsheim steht das erste von möglicherweise drei Relegationsspielen an. In Blaufelden trifft die Elf von Trainer Marcus Wenninger an diesem Mittwoch um 18 Uhr auf den SV Wachbach. Der Gegner hat in der Bezirksliga Hohenlohe den zweiten Platz belegt. Sollte dem GSV am Ende tatsächlich der Aufstieg gelingen, wäre es der direkte Durchmarsch aus der Kreisliga A in die Landesliga. Aber dieses Szenario ist aktuell noch weit entfernt. Vielmehr sieht GSV-Coach Wenninger alles, was jetzt noch kommt, eher als Bonus für eine überragende Saison.