Marc Bachhuber war komplett in Bier getränkt. Nachdem die ersten Aufstiegs-Jubelfotos geschossen, die Wimpel übergeben und eine Vielzahl an Freudengesängen angestimmt waren, gab der Trainer des SV Pattonville kurz ganz sachlich zu Protokoll: „Von alleine ging hier nichts.“ In der Tat: Für den 6:1 (1:1)-Sieg gegen den Tabellenvorletzten GSV Höpfigheim musste sich der SV Pattonville phasenweise ganz schön mühen, vor allem in der ersten Hälfte – in der man zunächst sogar mit 0:1 hinten lag. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann nicht mehr so nervös“, so Bachhuber, dessen Team natürlich auch von der Ampelkarte gegen Höpfigheims Tim Wägerle (67.) profitierte. Der Gästeakteur hatte zu vehement beim Unparteiischen gemeckert.

Dass das Resultat der „Hitzeschlacht“ (SVP-Präsident Michael Uhse) im Pattonviller Sportpark am Ende zweitrangig war, war dann auch nebensächlich: Der große Aufstiegskonkurrent SGV Murr hatte das Parallelspiel beim TSC Kornwestheim völlig überraschend mit 1:2 verloren. Aber mit einem schlussendlich klaren Sieg in der Tasche ließ sich auch viel besser feiern. So stimmte Sportdirektor Francis Pola wild über die Tartanbahn tanzend schon zehn Minuten vor Spielende mit dem Publikum Siegeslieder an, kurz nachdem der eingewechselte Julian Bäurle per Kopf zum 4:1 getroffen hatte (79.). Zuvor hatten Andreas Bouroutzis und der ebenfalls eingewechselte Luca Garcia (76.) die Führung für die Hausherren besorgt. In der ersten Hälfte hatte Routinier Emrah Akpolat per Foulelfmeter den Rückstand ausgeglichen (18.). Wiederum zuvor hatte Höpfigheims Spielertrainer Norman Röcker in seinem letzten Spiel die Gäste in Führung geköpft (13.).

So entlud sich nach einer chancenreichen zweiten Halbzeit auf dem Kunstrasen die pure Freude – und das gleich zweifach. Denn in der Begegnung unmittelbar zuvor hatte schon die Pattonviller Reserve die Meisterschaft und den Aufstieg aus der Kreisliga B3 klargemacht. Das Team von Coach Ioannis Kountoulis bezwang in dessen letztem Spiel die SG DJK Ludwigsburg/Spvgg Schlößlesfeld mit 9:1, und das ebenfalls erst nach einem Rückstand. Marco Henn hatte früh für die Gäste getroffen (6.), dann legte der SVP II los: Daniel Schick (9.) und Sascha Pantic (21., 37.) sorgten für die 3:1-Halbzeitführung, Michael Unger (53., 66.), Emre Ordulu (59.), erneut Schick (79., 90./Strafstoß) und abermals Pantic (90.+2) schossen die SG vollends ab und die Pattonviller Reserve zurück in die Kreisliga A.

Was denn am Sonntagabend noch so geplant war in Sachen Meisterfeier, wusste Erste-Coach Bachhuber spontan nicht. „Die Jungs haben immer irgendeinen Plan, und ich habe auch schon ein paar gekühlte Getränke gesehen“, sagte er lachend und spekulierte noch über „irgendwas Gegrilltes“, bevor er wieder in die weiß-blaue Jubeltraube entschwand. SV Pattonville: Tomasic – Bouroutzis, Cömert, Vetter (46. Bäurle), P. Mandic (68. Garcia) – Heinz (57. Schubert), Nar, Hörner, Shanmugarajah (64. Uhse) – Akpolat, Hofmann