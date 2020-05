1 Ein 47-Jähriger ist auf der Landesstraße 1127 bei Affalterbach gegen einen Felsbrocken geprallt. Foto: dpa

Ein 47-Jähriger hatte offensichtlich die Kontrolle über seinen Ferrari verloren und prallte in der Folge auf der Landesstraße 1127 bei Affalterbach gegen einen Felsbrocken.

Der Mann war mit seinem Sportwagen aus Richtung Marbach am Neckar gekommen und wollte auf der Landesstraße bei Affalterbach einen Kreisverkehr durchfahren. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit gelang ihm dies nicht und er geriet in eine sogenannte tote Ausfahrt des Kreisverkehrs, nachdem er zunächst zwischen zwei Verkehrszeichen durchgefahren war. Dahinter befand sich ein Felsbrocken, mit dem der Ferrari in der Folge dann kollidierte.

Durch die Wucht des Aufpralls schob der Ferrari den Felsbrocken noch etwa zehn bis zwölf Meter weit vor sich her. Der Wagen kam letztlich auf einem Wiesenstück zum Stillstand. Am Ferrari entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 150 000 Euro.