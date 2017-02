Zulieferprobleme sorgen für Stillstand Zwangspause für Daimler-Werk Sindelfingen

Von hap 09. Februar 2017 - 08:53 Uhr

An Fasnacht soll der Produktionsausfall im Daimlerwerk in Sindelfingen aufgeholt werden.Foto: Daimler AG

Ein Brand im Werk eines Zulieferers hat bei Daimler in Sindelfingen zu einem tagelangen Stillstand der Produktion geführt. Seit Mittwoch laufen die Bänder wieder.

Stuttgart - Ein Brand im Werk eines Zulieferers hat nach Angaben eines Daimler-Sprechers zu einem tagelangen Stillstand des Sindelfinger Werks geführt. Dort werden vor allem verschiedene Varianten der derzeit stark gefragten E-Klasse und des Oberklasse-Flaggschiffs S-Klasse von Mercedes-Benz produziert. Am Freitag mit der Spätschicht seien die Bänder gestoppt worden, am Mittwoch seien sie wieder angelaufen. Die ausgefallene Produktion soll über Fasnacht wieder aufgeholt werden.

Ursache der Zwangspause war ein schweres Feuer, das am 22. Januar in einer Halle im tschechischen Werk Most des belgischen Zulieferers Recticel ausgebrochen war. Der Sublieferant stellt dort nach Angaben des Daimler-Sprechers Folien für Armaturenbretter her. Von dem Lieferausfall waren nach Angaben von Recticel auch BMW und VW sowie die französischen Autohersteller Renault und Peugeot-Citroën betroffen.