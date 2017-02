Elektrostrategie Daimler produziert E-Autos in Sindelfingen

Von Anne Guhlich 01. Februar 2017 - 11:00 Uhr

Der Elektro-SUV von Mercedes ist der Vorbote der EQ-Familie. Er soll Ende 2018 in Bremen in Produktion gehen.Foto: AP

Für die Daimler-Mitarbeiter ist es eine gute Nachricht: Künftig sollen in dem Werk, in dem die E- und die S-Klasse vom Band laufen, auch die Elektrofahrzeuge der Ober- und Luxusklasse produziert werden.

Stuttgart - Im Mercedes-Werk in Sindelfingen werden künftig auch Elektrofahrzeuge produziert. Darauf haben sich das Unternehmen und der Betriebsrat in der Nacht auf Dienstag verständigt. „Das Werk Sindelfingen ist ein wichtiger Bestandteil in der Elektro-Offensive von Mercedes-Benz Cars und wird zum Kompetenzzentrum für Elektrofahrzeuge der Ober- und Luxusklasse weiterentwickelt“, sagte Mercedes-Produktionschef Markus Schäfer. Die Elektrofahrzeuge werden auf einer eigens für batterieelektrische Modelle entwickelten Architektur basieren, die in jeder Hinsicht skalierbar und modellübergreifend einsetzbar ist.

Die Betriebsvereinbarung umfasst neben der Fertigung der neuen Elektrofahrzeuge auch die Produktion der Nachfolgebaureihe der aktuellen E-Klasse. In diesem Zusammenhang steuert Sindelfingen künftig als Leitwerk die Fertigung der S- und E-Klasse Baureihe innerhalb des weltweiten Produktionsnetzwerks von Mercedes-Benz Cars. „Mit Bremen, Rastatt, Sindelfingen und dem Smart-Standort Hambach verfügen wir nun über vier Kompetenzzentren zur Produktion von Elektro-Fahrzeugen“, sagte Schäfer. Damit hätten alle drei deutschen Pkw-Werke eine Schlüsselrolle für die Elektromobilität im globalen Produktionsnetzwerk. Bremen, Rastatt und Sindelfingen stünden damit sowohl was das Produktionsportfolio als auch die Innovationsfähigkeit angeht auf einem wettbewerbsfähigen Fundament und bieten den Beschäftigten gute Perspektiven für die Zukunft, so das Unternehmen.

Der Autohersteller will den Anteil seiner Elektroautos an allen verkauften Modellen bis 2025 weltweit auf 15 bis 25 Prozent steigern. 2019 soll das erste Fahrzeug der neuen Marke EQ - ein Stadtgeländewagen - in Serie gehen, das in Bremen gebaut wird. Daimler investiert in die Marke 10 Milliarden Euro. Der Wert schließt die Umstellung der Produktion allerdings nicht ein. Für Sindelfingen hatte Daimler vor zweieinhalb Jahren zusätzliche Investitionen von rund 1,5 Milliarden Euro bis 2020 angekündigt.