Wochenend-Wetter in Stuttgart „Richtig tolles Wetter“ – nur nicht am 1. Mai

Von bb 28. April 2017 - 19:07 Uhr

Das Wetter am langen Maiwochenende wird erst hui – und dann pfui. (Archivfoto)Foto: dpa

Wer ein langes Wochenende mit Aktivitäten draußen vor hat, sollte ganz genau planen. Es gibt nämlich „richtig tolles Wetter“, sagt der Fachmann vom Deutschen Wetterdienst. Nur leider nicht am 1. Mai.

Stuttgart - Um eines vorweg zu nehmen: Die Demo oder Hocketse zum 1. Mai wird man in diesem Jahr nicht trockenen Fußes erleben können. Aber es gibt auch richtig gute Wetter-Nachrichten für das kommenden Wochenende in Stuttgart und der Region.

„Es wird wunderschönes Wetter am Wochenende“, prognostiziert Meteorologe Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst. Der Samstag wird schon zunehmend sonnig und es bleibt weitgehend trocken. Nur vereinzelt könnten noch Schauer das Bild trüben. Im Rhein-Neckar-Raum klettern die Temperaturen auf 14 bis 16 Grad.

Sonnig, trocken und bis zu 20 Grad – der Sonntag wird nach Steiners Aussage eindeutig der beste Tag des langen Wochenendes. Dem Tanz in den Mai unter freiem Himmel steht also zumindest nichts von oben im Wege.

Das Wetter am Feiertag selbst beschreibt der Wetterfachmann dann allerdings recht eindeutig: „Unsympathisch“, werde es am Montag. „Schon am Vormittag wird es schlechter, der Regen zieht von Westen her auf. Die Temperaturen erreichen nur noch höchstens 9 bis 11 Grad.“

Der Regen dominiert dann erst einmal auch den Dienstag und den Mittwoch. Erst gegen Ende der Woche sagt Steiner Besserung voraus.

