Ausflüge und Feste in Stuttgart und Umgebung Hier ist es am 1. Mai besonders schön

Von Bettina Breuer 28. April 2017 - 19:08 Uhr

Wie verbringen Sie den Tag der Arbeit? Falls Sie für den 1. Mai einen Ausflug geplant haben, haben wir ein paar Tipps für Sie in Stuttgart und der Umgebung zusammengestellt. Genießen Sie das lange Wochenende!





Stuttgart - Demonstrieren, feiern oder ab ins Grüne? Am „Tag der Arbeit“ gehen die einen für soziale Gerechtigkeit auf die Straße, andere nutzen den arbeitsfreien 1. Mai für einen Ausflug mit Freunden oder der ganzen Familie - besonders dann, wenn er so günstig auf einen Montag fällt, wie in diesem Jahr und damit ein langes Wochenende beschert.

Neben dem traditionellen Aufstellen des Maibaums in vielen Stuttgarter Stadtbezirken und Gemeinden und der dazugehörigen „Hocketse“ lockt am ersten Maifeiertag so manche Open-Air-Veranstaltung - sofern die eine oder andere Regenpause das zulässt.

Haben Sie Lust auf urbanes Feiern, eine Reise ins Mittelalter oder eine rasante Fahrt rund um den Maibaum? Dann holen Sie sich doch ein paar Anregungen für einen Ausflug in Stuttgart und in der Region in unserer Bildergalerie!

Für Öffnungszeiten und Preise wird keine Gewähr übernommen. Die Informationen stammen von den Veranstaltern (Stand April 2017).

