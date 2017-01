Whatsapp Kettenbrief warnt vor Ute Lehr – das steckt dahinter

Von bpu 04. Januar 2017 - 15:44 Uhr

Momentan macht wieder ein Kettenbrief auf Whatsapp die Runde. Wir erklären, was dahinter steckt.Foto: dpa

Auf Whatsapp macht wieder ein Kettenbrief die Runde. Neu ist dabei nur der Name des Kontaktes, vor dem gewarnt wird: Ute Lehr. Wer oder was dahinter steckt und was Sie als Empfänger am besten tun sollten.

Stuttgart - Immer wieder sind auf Whatsapp Kettenbriefe im Umlauf, die für Verunsicherung sorgen. In der aktuellen Nachricht wird davor gewarnt, den Kontakt von „Ute Lehr“ anzunehmen, weil sich dahinter angeblich ein Virus befindet. In früheren Nachrichten hießen die Kontakte auch schon Ute Christoff, Marcel Hohmann, Christian Wick, Domenik Beuting.

Dabei ist das Muster immer gleich: Die Warnung ist dringend, der Empfänger soll selbst aktiv werden und die Meldung mit möglichst vielen teilen – Links zu einer glaubhaften Quelle fehlen.

Was steckt dahinter?

Außer Panikmache steckt nicht viel dahinter. Genau genommen handelt es sich bei dieser Art von Kettenbrief um einen so genannten Hoax – eine harmlose Falschmeldung, die das Ziel hat, den Empfänger zu verunsichern.

Mal handelt es sich bei der Meldung um eine Warnung wie in diesem Fall, in anderen Kettenbriefen geht es um vermeintliche Schnäppchen. Auch Warnungen vor Horror-Clowns wurden schon über Whatsapp verschickt.

Die aktuelle Meldung lautet im Wortlaut: „Sag mal bitte allen Leuten in deiner Liste, dass sie den Kontakt „Ute Lehr“ nicht annehmen sollen! Das ist ein Virus (über whatsapp) der zerstört die ganze Festplatte und zieht sich deie Daten runter, wenn ihn einer deiner Kontakte erwischt, bist du auch betroffen, weil er sich durch die Liste frisst! Wenn dich die Nummer 01719626509 anruft, nimm ja nicht ab! Es ist ein Hacker und es werden auch all deine Kontakte betroffen sein! Es ist heute morgen auch von EUROP1 und SAT1 bestätigt worden! Weiterleiten!!“

Was sollte man am besten tun?

Diese Art von Kettenbrief verbreitet sich einzig und allein dadurch, dass Menschen den Inhalt glauben und ohne es besser zu wissen an Freunde weiterleiten. Die beste Möglichkeit, diesen Briefen ein Ende zu setzen ist, sie zu ignorieren oder am besten gleich zu löschen. Und nie weiterzuleiten. Nur dadurch kann die Kette unterbrochen werden.

Übrigens: Wer die angegebene Nummer anruft, hat keinen Hacker am Apparat, sondern hört lediglich eine elektronische Frauenstimme die sagt: „Diese Nummer ist uns nicht bekannt. Bitte fragen Sie bei der Auskunft nach.“

Andere Kettenbriefe sind Abzocke

Bei anderen Kettenbriefen ist größere Vorsicht geboten. So gab es vor Kurzem einen Kettenbrief, der kostenlose Flugtickets versprach, in Wahrheit aber in eine Abofalle tappen ließ. Generell sollte man auf Whatsapp vorsichtig mit Warnungen und Versprechungen von Dritten umgehen. Häufig stecken dahinter zahlungspflichtige Angebote oder bloß ein übler Scherz.