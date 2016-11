Betrügerischer Whatsapp-Kettenbrief Warnung vor kostenlosen Flugtickets

Von bwö 21. November 2016 - 17:16 Uhr

Immer wieder benutzen Betrüger Plattformen wie WhatsApp um ahnungslose Nutzer in kostenpflichtige Fallen zu locken.Foto: dpa

Erneut ist auf WhatsApp ein Kettenbrief im Umlauf, der den Nutzern etwas verspricht, was er nicht hält. Ganz im Gegenteil: Wer auf den entsprechenden Link klickt, landet in einer Abofalle.

Stuttgart - Eine neue Betrugsmasche ist im Umlauf: Das slovakische Unternehmen ESET, spezialisiert auf Sicherheitssoftware, warnt vor einer neuen Masche, die kostenlose Flugtickets verspricht. dabei wird der Empfänger per WhatsApp aufgefordert, auf den Link zu klicken, der angeblich zu der Webseite der Fluglinie Emirates führen soll.

Wer auf den Link klickt, soll zunächst an einer schnellen Umfrage teilnehmen. In dieser werden Fragen gestellt wie etwa: „Sind Sie schon einmal mit Emirates Airlines geflogen?“ oder „Wie häufig sind Sie schon mit Emirates geflogen?“. Die Webseite verspricht nun kostenlose Flugtickets, wenn man die WhatsApp-Nachricht an zehn Kontakte weiterleitet, was zur Verbreitung des Kettenbriefes führt. Zuletzt muss man noch seine Daten angeben und kann theoretisch schon am Folgetag losfliegen.

Wer jedoch an der Umfrage teilnimmt, landet in einer Abofalle. Im Kleingedruckten steht, dass eine Teilnahme kostenpflichtig ist. Wer jedoch trotzdem munter auf „Weiter“ klickt, wird in doppelter Hinsicht enttäuscht – Flugtickets bekommt man nicht, sondern lediglich die Botschaft „Sie haben leider nicht gewonnen. Viel Glück beim nächsten Mal.“ Zudem erscheint am Monatsende auf der Telefonrechnung die Gebühr für einen Premium-Dienst. Der Kettenbrief ist bereits auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch im Umlauf.

Wer von diesem „Premium-Dienst“ versehentlich schon Gebrauch gemacht hat, sollte alle damit in Verbindung stehenden Anwendungen unverzüglich deinstallieren und sich vom Netzbetreiber über Abonnements informieren lassen.

Bei Angeboten, die zu schön wirken, um wahr zu sein, sollte man – gerade in sozialen Medien – sehr vorsichtig sein. Immer wieder tauchen auf WhatsApp Kettenbriefe auf, die etwas versprechen, in Wirklichkeit aber zahlungspflichtige Angebote nach sich ziehen, wie etwa der „WhatsApp Gold“ Kettenbrief.