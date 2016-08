Wetteraussichten für die Woche Bleibt der Sommer in Stuttgart?

Von Beria Barlik 29. August 2016 - 14:30 Uhr

Bei heißen Temperaturen braucht jeder mal ’ne Abkühlung – so wie diese Hund im Brunnen im Stuttgarter Schlossgarten.Foto: dpa

In der vergangenen Woche ist die Hitze nach Stuttgart zurückgekehrt. Nun haben Gewitter für ein wenig Abkühlung gesorgt. Wie wird es weitergehen mit dem Wetter? Hier gibt es die Aussichten für die kommenden Tage.

Stuttgart - Sonne satt und Temperaturen weit über 30 Grad: Der Sommer ist vergangene Woche nach Deutschland zurückgekehrt. So zeigte sich das Wetter auch in Stuttgart und der Region von seiner besten Seite – bis am Wochenende Unwetter für eine Abkühlung sorgten. Doch die Menschen in und um die Landeshauptstadt können sich auch diese Woche weiter auf sommerliche Temperaturen freuen. Die 30-Grad-Marke wird dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zwar nicht mehr geknackt, trotz allem soll es warm bleiben.

Zum Wochenstart ging es noch ein wenig zögerlich los: Bewölkt und kühl zeigte sich der Montagmorgen. Zwar sollen die Temperaturen in den nächsten Tagen im Vergleich zu letzter Woche im Allgemeinen etwas sinken, alles in allem soll es jedoch sommerlich bleiben, so ein DWD-Meteorologe. Bis Mitte der Woche ist mit Temperaturen von bis zu 26 Grad zu rechnen. Ab Donnerstag steigt das Thermometer dann auf Werte von bis zu 28 Grad.

Nach Angaben des DWD sollen die Temperaturen auch am kommenden Wochenende sommerlich bleiben – jedoch bestehe von Samstagabend an Gewittergefahr. Auch der Sonntag könnte mit Regenfällen und Gewittern aufwarten.