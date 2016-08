Unwetter über Stuttgart Starkregen trifft Weindorf und A8

24-Stunden-Mountainbike-Rennen in Stuttgart Mit dem Rad durchs Messe-Parkhaus

Von 28. August 2016 - 17:31 Uhr

9 Bilder Video

Etwa 550 Mountainbiker sind beim 24-Stunden-Festival in Stuttgart in die Pedale getreten. Das Gewitter am Sonntagmorgen hat das Rennen aber kurz gestoppt.