Wetter in Stuttgart und der Region Kalte Polarluft im Anmarsch

Von red 25. November 2016 - 10:54 Uhr

In den nächsten Tagen sollte man sich in Stuttgart und der Region dick einpacken.Foto: dpa

Das Wetter am Wochenende in Stuttgart und der Region bleibt trüb und windig. Die kommende Woche verspricht Besserung – zumindest, was die Sonnenstunden angeht.

Stuttgart - Grau und windig: Das Wetter am Wochenende in Stuttgart und der Region bleibt eher trüb. Ab Montag wird sich die Wetterlage aber ändern, denn dann kommt die trockene und kalte Polarluft aus Russland – perfekt für einen Besuch auf einem der vielen Weihnachtsmärkte in der Umgebung.

Das kommende Wochenende bleibt so, wie der Freitag gestartet ist. Laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beherrschen viele Wolken Stuttgart und die Region und gibt es kaum Chancen auf ein bisschen Sonnenschein. Bei Temperaturen um zehn Grad am Freitag bleibt es zunächst mild.

Es wird richtig kalt, aber sonnig

Am Sonntag kommt zu der dichten Wolkendecke auch noch leichter Nieselregen dazu. Es wird mit sieben Grad deutlich kühler. Und das ist auch der Trend für die kommende Woche. Am Montag ändert sich die Wetterlage. Von Russland her kommt kalte und trockene Polarluft zu uns in die Region. Schon in der Nacht zum Montag muss bei maximal minus vier Grad mit kräftigem Frost gerechnet werden. Und auch am Tag klettern die Werte kaum über drei Grad.

Auch wenn dicke Jacken, Handschuhe und Mützen zum ständigen Begleiter werden, können wir uns zumindest über viel Sonne freuen. Außerdem wird es zur Wochenmitte hin auch wieder etwas milder.