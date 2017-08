Wetter in Stuttgart Hochsommer ade – Temperaturen rasen in den Keller

Von len 30. August 2017 - 11:31 Uhr

Ab Donnerstag ist es in Stuttgart erst mal vorbei mit dem Hochsommer. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das hochsommerliche Wetter sollte am Mittwoch noch mal richtig genossen werden. Ab Donnerstag heißt es in Stuttgart wieder Jacke anziehen und Schirm einpacken.

Stuttgart - Pünktlich zum meteorologischen Herbstanfang am 1. September ist es in Stuttgart erst mal vorbei mit den hochsommerlichen Temperaturen. Zum Weindorf-Start am Mittwoch zeigt sich der Sommer mit Höchsttemperaturen von bis zu 32 Grad noch mal von seiner besten Seite. „Gegen Abend und in der Nacht rechnen wir mit einzelnen Gewittern, die unwetterartig ausfallen können“, so Christian Kronfeldner vom Deutschen Wetterdienst.

Mehr zum Thema

Sehen Sie hier: Die tägliche Wetterprognose für Stuttgart.

Für Donnerstag prognostiziert der Meteorologe Höchsttemperaturen von 22 Grad. Es wird regnerisch und windig. Am Freitag fallen die Temperaturen in Stuttgart weiter auf maximal 17 Grad und es kann zeitweise regnen. Die Prognosen für das bevorstehende Wochenende sehen ähnlich aus: 18 Grad und örtliche Schauer.

In Anbetracht der Wettervorhersage für die kommende Woche scheint der Hochsommer in Stuttgart erst mal vorbei zu sein. Es bleibt weiterhin wolkig, die Höchsttemperaturen liegen um die 20 Grad und es kann gelegentlich regnen.