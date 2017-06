Wetter am Wochenende in Stuttgart Viel Sonnenschein, kein Regen

Von ps 16. Juni 2017 - 11:37 Uhr

Temperaturen um die 27 Grad locken am Sonntag ins Freibad. Foto: dpa

Stuttgarter dürfen sich auf ein tolles Sommerwochenende mit viel Sonne freuen. Der Samstag wird noch nicht ganz so warm, aber bereits am Sonntag steigen die Temperaturen wieder auf bis zu 27 Grad.

Stuttgart - Das Wochenende startet am Freitag mit einem Mix aus Sonne und Wolken und angenehmen Höchstwerten um die 23 Grad. Die weiteren Aussichten sind prächtig. Der Meteorologe Christian Kronfeldner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) kündigt freundliches Wetter am Wochenende an.

Mehr zum Thema

Am Samstag erwartet die Stuttgarter ein Mix aus Sonne und Wolken bei Höchstwerten bis zu 22 Grad. „Am Sonntag wird es dann wieder deutlich wärmer mit Temperaturen um die 27 Grad“, so Meteorologe Christian Kronfeldner. Perfektes Wetter für einen Schwimmbadbesuch. Hier finden Sie Stuttgarts schönste Freibäder im Überblick. Das ganze Wochenende soll es laut DWD trocken bleiben.

Wer am warmen Wochenende ein kühles Getränk unter freiem Himmel genießen möchte, findet hier die schönsten Biergärten und Restaurants mit Außenbewirtung in Stuttgart.

Anfang der kommenden Woche steht zumindest dem Süden und Südwesten Deutschlands die erste kleine Hitzewelle bevor. Die Stuttgarter erwartet viel Sonne und hochsommerliche Temperaturen über 30 Grad. Hier finden Sie ein paar Vorschläge, wo sich die Hitze draußen besser aushalten lässt.