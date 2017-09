Wendlingen 77-Jähriger kracht in Tankstelle

06. September 2017

Wegen eines Bedienungsfehlers ist ein Volvo-Fahrer am Mittwoch im Verkaufsraum einer Tankstelle gelandet. Der Schaden ist mit rund 26 000 Euro beträchtlich.





Wendlingen - Der Schreck ist den Angestellten einer Tankstelle in Wendlingen (Kreis Esslingen) am Mittwoch gehörig in die Glieder gefahren. Am Nachmittag zersplitterte mit einem lauten Krachen die Schiebeglastür zu dem Tankstellengebäude. Plötzlich stand ein Volvo-Geländewagen im Verkaufsraum. Dessen Fahrer war laut Polizeiangaben kurz zuvor mit dem Auto auf das Tankstellengelände gefahren. Dann stoppte der 77-Jährige noch einmal kurz. Warum der Fahrer dann mit seinem Auto einen Satz nach vorne machte und die Tür durchbrach, ist noch unklar.

Die Polizei geht von einem Bedienungsfehler aus. Womöglich habe der Fahrer die Pedale verwechselt oder einen falschen Gang eingelegt. Der 77-Jährige setzte dann wieder zurück und kollidierte dabei mit einem Mercedes Sprinter.

Der Schaden am Volvo liegt bei rund 10 000 Euro, der am Sprinter bei 1000 Euro und der an der Tankstelle bei rund 15 000 Euro. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.