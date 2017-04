Weil der Stadt Motorradfahrerin schwer verletzt

Von red 13. April 2017 - 21:21 Uhr

In Weil der Stadt im Kreis Böblingen ist es zu einem schweren Unfall mit einer Motorradfahrerin gekommen.





5 Bilder ansehen

Weil der Stadt - Bei einem schweren Unfall in Weil der Stadt im Kreis Böblingen wurde eine Motorradfahrerin am Donnerstag schwerer verletzt. Ersten Informationen zufolge besteht aber keine Lebensgefahr.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, kam die Frau ohne Fremdeinwirkung im Stop-and-Go-Verkehr zu Fall. Vermutlich hatte sie beim Anfahren zu viel Gas gegeben.

Die Landstraße in der Nähe von Weil der Stadt musste im Anschluss an den Unfall vollgesperrt werden, da ein Rettungshubschrauber landen musste und die Frau in der Folge in ein Stuttgarter Krankenhaus flog.