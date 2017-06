Waldenbuch im Kreis Böblingen Auto überschlägt sich und landet im Vorgarten

Von red/rmu 23. Juni 2017 - 11:42 Uhr

Vermutlich weil er zu schnell unterwegs war, hat ein 18-Jähriger in Waldenbuch einen schweren Unfall verursacht. Die Fahrt endete in einem Vorgarten.





Böblingen - Ein Auto hat sich am Donnerstag in Waldenbuch (Kreis Böblingen) überschlagen und ist in einem Vorgarten gelandet.

Wie die Polizei berichtet, hatte dessen 18-jähriger Fahrer gegen 22 Uhr die Kontrolle über seinen Toyota verloren, als er vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit von der Liebenaustraße in die Goethestraße abbiegen wollte. Der Wagen prallte auf der rechten Straßenseite gegen einen Bordstein, raste über einen Gehweg, durchbrach den Gartenzaun des Wohnhauses und überschlug sich. Es kam im Vorgarten auf dem Dach zum Liegen.

Sowohl der Fahrer als auch seine beiden 16 und 17 Jahre alten Beifahrer kamen ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt 26.000 Euro.