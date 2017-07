Waiblingen im Rems-Murr-Kreis Tauben verenden bei Gartenhausbrand

Von lw/red 31. Juli 2017 - 16:55 Uhr

Am Montagmittag brennt ein Gartenhaus in Waiblingen-Hohenacker. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort. Offenbar verenden aber einige Zuchttauben in dem Feuer.





9 Bilder ansehen

Waiblingen - Zwischen Neustadt und Hohenacker (Rems-Murr-Kreis) ist am Montagmittag eine Schrebergartenhütte abgebrannt. 20 Einsatzkräfte rückten laut Polizei gegen 12:40 Uhr mit vier Fahrzeugen aus. Passanten hatten die Rauchentwicklung bemerkt und die Rettungsdienste alarmiert.

Mehr zum Thema

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Hütte brannte dennoch vollständig ab. An die Gartenhütte schließt ein Vogelkäfig an, in der auch einige Zuchttauben dem Brand zum Opfer fielen. Brandspuren deuten laut Polizei darauf hin, dass das Feuer in dem Käfig ausbrach. Die Brandursache ist derzeit unklar.

Schaden von über 2000 Euro

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf über 2000 Euro. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen hat die Kriminalpolizei Waiblingen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise unter der Telefonnummer 07151/9500 zu melden.