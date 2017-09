Waiblingen Drei Verletzte nach Zusammenstoß

Von red/sa 25. September 2017 - 07:51 Uhr

Eine 19-Jährige fährt bei Waiblingen auf der Winnender Straße. Sie missachtet die Vorfahrt und stößt mit mit dem Auto einer 78-Jährigen zusammen. Dabei werden drei Menschen zum Teil schwer verletzt.





Waiblingen - Eine 19-jährige VW Sharan-Fahrerin ist am Sonntagabend mit einem VW Golf zusammengestoßen, nachdem sie die Vorfahrt missachtet hat. Bei dem Unfall wurden drei Menschen verletzt.

Laut Polizei fuhr die 19-Jährige mit ihrem VW Sharan gegen 21:20 Uhr die Winnender Straße in Richtung Korb. Ihr kam eine 78-Jährige mit ihrem VW Golf aus Richtung Korb entgegen. An der Abzweigung in Richtung Winnenden bog die 19-Jährige nach links ab, wobei sie, laut Polizei, die Vorfahrt der Fahrerin des anderen Autos missachtete und es so zu dem Zusammenstoß kam.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten

Die 78-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. In dem VW Sharan saßen sechs Personen, von denen ein 49- und ein 11-Jähriger leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um die Verletzten.

Auch die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 21 Mann ausgerückt, da anfangs noch unklar war, ob bei dem Unfall auch Personen in die Autos eingeklemmt wurden. Es hatten sich jedoch alle Beteiligten selbst aus den Autos befreien können. Nach ersten Schätzungen entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von rund 35.000 Euro. Die Winnender Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 22:45 Uhr voll gesperrt.