Wahl zur Miss Universe Wer wird die Schönste im Universum?

Von red 18. Januar 2017 - 17:30 Uhr

Am 30. Januar entscheidet sich, wer in die Fußstapfen von Pia Wurtzbach, geboren in Stuttgart, tritt und zur 65. Miss Universe auf den Philippinen gekürt wird. Davor müssen sich die Teilnehmerinnen in Bademode beweisen.





23 Bilder ansehen

Cebu City - Es wird wieder die schönste Frau des Universums gekürt. Die Wahl zur 65. Miss Universe findet in diesem Jahr in Cebu City auf den Philippinen statt. Auch die Deutsche Johanna Acs stellt sich der Jury beim Finale am 30. Januar 2017.

Mehr zum Thema

Nach einem Fotoshooting und einer Fashion-Show, mussten sich die insgesamt 86 Teilnehmerinnen am Dienstag in einem Bademoden-Wettbewerb beweisen.

Johanna Acs vertritt Deutschland

Deutschland wird von der 24-jährigen Johanna Acs vertreten, die bereits zur Miss Universe Germany 2016 gekürt wurde. Am 30. Januar hat sie dann die Chance, auch noch die schönste Frau des Universums zu werden. Gekrönt würde sie dann von Pia Wurtzbach, Miss Universe 2015 und gebürtige Stuttgarterin.

Seit 1952 gibt es den Schönheitswettbewerb schon, der von einem US-amerikanischen Textilunternehmen als Konkurrenz zur Miss World ins Leben gerufen wurde. Marlene Schmidt gewann 1961 den Titel. Sie war die Erste und Einzige, die den Titel nach Deutschland holte.