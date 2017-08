Wahl 2017: Veranstaltung von StZ und StN in Ludwigsburg Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl

Von Tim Höhn 31. August 2017 - 10:06 Uhr

Bei der Podiumsdiskussion am 12. September wird die Redaktion mit den Besuchern auch eine Testwahl starten. Welcher Kandidat oder Kandidatin überzeugt? Foto: dpa

Die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten veranstalten am Dienstag, 12. September, in Ludwigsburg eine Podiumsdiskussion. Die Bundestagskandidaten sollen dabei kurz vor der Wahl mit den Fragen konfrontiert werden, die den Landkreis bewegen.

Ludwigsburg - Die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten laden zu einer Podiumsdiskussion mit den Bundestagskandidaten im Wahlkreis Ludwigsburg ein. Braucht die Region den Nordostring? Wie gelingt die Integration von Flüchtlingen? Was tun gegen die explodierenden Mieten? Was können Bundespolitiker in Berlin überhaupt für ihren Wahlkreis erreichen? Zu diesen und anderen Fragen sollen die Kandidaten am Dienstag, 12. September, Stellung nehmen. Beginn im Kulturzentrum am Ludwigsburger Rathaushof ist um 19 Uhr, der Saal bietet 250 Besuchern Platz.

Eingeladen sind Steffen Bilger (CDU), Macit Karaahmetoglu (SPD), Ingrid Hönlinger (Grüne), Stefanie Knecht (FDP), Peter Schimke (Linke) und Martin Hess (AfD) – mithin die Kandidaten jener Parteien, denen gute Chancen auf einen Einzug in den Bundestag eingeräumt werden. Moderiert wird die Veranstaltung von Tim Höhn, dem Leiter der Redaktion von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten in Ludwigsburg, und seinem Stellvertreter Rafael Binkowski. Auch die Besucher werden ausführlich Gelegenheit bekommen, direkte Fragen an die Politiker zu richten. Der Eintritt ist kostenfrei.

Außerdem wird die Redaktion an dem Abend eine Testwahl starten: Dazu werden unter den Besuchern vor und nach der Veranstaltung Wahlzettel verteilt, um zu ermitteln, welcher Kandidat für sie gut oder schlecht abgeschnitten hat. Die echte Bundestagswahl ist dann am Sonntag, 24. September.