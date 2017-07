Vox-Sendung Wird Saskia Stuttgarts neue „Shopping Queen“?

Von cfg 28. Juli 2017 - 14:20 Uhr

Saskia Müller könnte die nächste „Shopping Queen“ von Stuttgart werden. Foto: Saskia Müller

Saskia Müller hat bei der Vox-Sendung „Shopping Queen“ in Stuttgart teilgenommen. Sie erzählt, was ihr am besten gefallen hat und was ihr Horror-Motto gewesen wäre.

Stuttgart - Bei der Vox-Sendung „Shopping Queen“ haben die Teilnehmer vier Stunden und 500 Euro, um ein komplettes Outfit zum jeweiligen Wochenmotto zu finden. Diese Aufgabe hatten kürzlich auch Kandidatinnen aus Stuttgart und der Umgebung (wir berichteten).

Das Motto der Show mit Designer Guido Maria Kretschmer in Stuttgart hieß: „Wir lieben Falten – Zeig’ uns, was Plissee alles kann“. Eine der Kandidatinnen war die 26-jährige Saskia Müller aus Esslingen. Ihr Fazit: Sie fand es machbar – die Zeit sei zwar knapp gewesen, aber mit einem ungefähren Plan habe es geklappt. Vom Geld hat sie noch einen Cent aufgehoben – als Glücksbringer.

Designer Guido Maria Kretschmer kommentiert in der Sendung die Outfits und vergibt Punkte. Voraussichtlich im November werden die Folgen aus Stuttgart ausgestrahlt. Saskia Müller ist jetzt schon auf die Kommentare gespannt, besonders was der Designer zu ihrem Shoppingtag sagt.

Ein Highlight pro Outfit

Die 26-Jährige hatte schon lange davon geträumt, bei der Sendung mitzumachen. „Mode ist meine große Liebe“, sagt Saskia Müller über ihre Motivation dahinter. Als Stylistin ist sie beruflich immer an den neusten Trends interessiert, aber auch privat ist Mode ihre Leidenschaft. Ihren Kleidungsstil beschreibt Saskia Müller als sehr sportlich und minimalistisch. „Ich versuche, ein Highlight zu setzen und den Rest schlicht zu halten.“

Ihre beste Freundin war ihre Shopping-Begleitung, sie kennen sich schon seit 14 Jahren und sind auch beim Einkaufen ein eingespieltes Team. Hinsichtlich des Einkaufsmottos war die Esslingerin eigentlich für alles offen, aber „High Heels wären mein Albtraum gewesen“. Über „Wir lieben Falten – Zeig’ uns, was Plissee alles kann“ hat sie sich hingegen gefreut.

Am besten hat ihr die Zeit mit dem anderen Teilnehmerinnen gefallen. „Da sind sogar Freundschaften entstanden“, erzählt Saskia Müller. Der Spaßfaktor stand bei allen Kandidatinnen im Vordergrund und auch hinter den Kulissen war das Team sehr nett.