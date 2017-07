Shopping Queen Vox-Sendung dreht in Stuttgart

Von cfg 18. Juli 2017 - 15:21 Uhr

Das pinkfarbene „Shopping Queen“-Mobil istin diesen Tagen rund um Stuttgart unterwegs. Foto: MG RTL D/Constantin Ent.

Für die Vox-Sendung „Shopping Queen“ mit Designer Guido Maria Kretschmer finden derzeit Dreharbeiten in Stuttgart und Umgebung statt.

Stuttgart - Am Montag haben ihn bereits einige Passanten in Esslingen am Neckar gesichtet: den auffälligen „Shopping Queen“-Bus. Die Dreharbeiten zu der Vox-Nachmittagssendung laufen noch bis Freitag in Stuttgart und Umgebung. Das Prinzip der Sendung: Fünf Kandidatinnen bekommen 500 Euro und vier Stunden Zeit um ein komplettes Outfit passend zum Wochenmotto einzukaufen, danach werden sie von ihrer Konkurrenz und von Designer Guido Maria Kretschmer bewertet.

Mehr zum Thema

Dieses Mal lautet das Motto: „Wir lieben Falten – Zeig’ uns, was Plissee alles kann“. Die Zuschauer müssen sich allerdings noch gedulden, die Sendungswoche aus Stuttgart und Region wird voraussichtlich erst im November ausgestrahlt. Am Montag wurde die 26-jährige Saskia aus Esslingen bei den Dreharbeiten gesehen: