Video zum Cannstatter Volksfest Diese zehn Dinge müssen Sie über den Wasen wissen

Von red 13. September 2017 - 13:30 Uhr

Millionen Besucher wird es auch in diesem Jahr wieder auf das Cannstatter Volksfest ziehen. In unserem Video stimmen wir Sie schon mal auf die große Sause in Stuttgart ein.

Stuttgart - Die unerfreuliche Nachricht zuerst: Ja, der Sommer ist schon wieder fast vorbei. Jetzt die gute Nachricht: Das Cannstatter Volksfest steht an. Ab dem 22. September geht es wieder rund auf dem Wasen. Das heißt: 17 Tage Gaudi, Bier und Festzelt-Party.

Hier haben wir die besten Tipps rund um den Wasenbesuch gesammelt.

Für echte Stuttgarter gehört der Besuch eines der Festzelte fast schon zum Pflichtprogramm. Das Cannstatter Volksfest zählt laut Veranstalter in Stuttgart mit seinen rund 330 Schaustellern, Marktkaufleuten und Wirten zu den größten Festen in Europa und wird auch in diesem Jahr bis zum 8. Oktober rund vier Millionen Besucher - zunehmend auch aus dem Ausland - an den Neckar ziehen.

Für alle Freunde des Cannstatter Wasens, die es schon jetzt kaum mehr erwarten können, bis sich die Bierzelte öffnen und das Riesenrad wieder dreht: Im Video zeigen wir die zehn wichtigsten Fakten zum Wasen.