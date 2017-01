VfB Stuttgart VfB-Stars starten 2017 mit Dank und Neujahrsgrüßen

Von red 02. Januar 2017 - 11:47 Uhr

Das neue Jahr ist angebrochen und die VfB-Stars ließen es sich nicht nehmen, ihren Fans und Followern auf Instagram Glückwünsche zu übermitteln. Ein Überblick.





Stuttgart - An diesem Mittwoch startet der VfB Stuttgart mit den obligatorischen Leistungstests in das Fußballjahr 2017, am kommenden Freitag steht um 11 Uhr die erste öffentliche Einheit an, die sicherlich viele Fans anlocken wird. Schließlich ist Feiertag und mit US-Nationalspieler Julian Green gibt es zumindest einen Winterneuzugang zu betaunen.

Am 11. Januar steht dann ein Testspiel beim 1. FC Köln an, zwei Tage später geht es ins portugiesische Lagos in das Wintertrainingslager.

Noch sind die VfB-Stars aber im wohlverdienten Urlaub. Von überall auf der Welt haben sie sich im sozialen Netzwerk Instagram zu Wort gemeldet und ihren Fans und Followern einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr gewünscht. Einen Überblick über alle Posts finden Sie in unserer Bildergalerie.

Ein von Timo Baumgartl (@baumgartl5) gepostetes Video am 31. Dez 2016 um 15:31 Uhr