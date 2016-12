Julian Green VfB Stuttgart verpflichtet Bayern-Profi

Von Heiko Hinrichsen 21. Dezember 2016 - 10:58 Uhr

Julian Green will seine Karriere beim VfB Stuttgart wieder ankurbeln.Foto: Getty

Der Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart wird sich in der Winterpause mit dem Offensivspieler Julian Green vom FC Bayern München verstärken. Der 21-jährige US-Nationalspieler kann im Sturm, aber auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart steht vor der Verpflichtung von Julian Green vom FC Bayern München. Der 21-jährige US-Nationalspieler kommt beim deutschen Rekordmeister unter dem Trainer Carlo Ancelotti so gut wie nicht zum Zug. Ob Green von den Stuttgartern ausgeliehen oder fest verpflichtet werden soll, wird aktuell noch geklärt.

Klar ist dagegen, dass der in Tampa im US-Bundesstaat Florida geborene Sohn einer Deutschen und eines Afroamerikaners sowohl im Sturm als auch im offensiven, zentralen Mittelfeld wie auch auf den Außenpositionen eingesetzt werden kann. Beim VfB könnte der 1,72 Meter kleine Julian Green also die Rolle des Spielmachers zukommen, die der Rumäne Alexandru Maxim nicht zur vollen Zufriedenheit des Trainers Hannes Wolf besetzt. Das bedeutet, dass mit dem Wechsel von Green nach Stuttgart ein Abschied Maxims wahrscheinlicher wird. Schließlich gibt es für die Zehnerposition auch noch Berkay Özcan.

Fünf Bundesligaspiele für den Hamburger SV

Green wuchs im oberbayerischen Miesbach auf und wechselte 2009 in die Jugend des FC Bayern. 2013 erhielt er bei den Münchnern einen Profivertrag, wurde in der Saison 2014/15 aber zum Hamburger SV ausgeliehen, wo er sich mit fünf Bundesligaspielen nicht entscheidend durchsetzen konnte.

Es folgte die Rückkehr nach München, zunächst in die Regionalliga-Mannschaft. In der Vorbereitung auf diese Saison erzielte Green unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti beim 4:1-Sieg gegen Inter Mailand im International Champions Cup drei Tore.

In der ersten DFB-Pokal-Runde kam er beim 5:0-Sieg gegen den FC Carl Zeiss Jena erstmals seit Dezember 2015 wieder in einem Pflichtspiel zum Einsatz, als er in der 66. Spielminute für Franck Ribéry eingewechselt wurde. Nachdem Green in den folgenden Liga- und Champions-League-Spielen nicht zum Einsatz gekommen war, erzielte der 21-Jährige beim 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg in der zweiten Pokalrunde sein erstes Pflichtspieltor für die Profis.