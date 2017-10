VfB Stuttgart Dennis Aogo spendet zwei Prozent seines Gehalts

Von Dirk Preiß 09. Oktober 2017 - 15:00 Uhr

VfB-Star Dennis Aogo engagiert sich künftig für soziale Projekte über die in Berlin ansässige Common-Goal-Initiative. Foto: dpa

Profifußballer führen meist ein privilegiertes Leben. Das weiß auch Dennis Aogo – weshalb der Abwehrspieler des VfB Stuttgart künftig etwas zurückgeben möchte.

Stuttgart - Dennis Aogo schließt sich Mats Hummels (FC Bayern), Serge Gnabry (1899 Hoffenheim) und auch Juan Mata von Manchester United an: der Außenverteidiger des VfB Stuttgart engagiert sich künftig für soziale Projekte über die in Berlin ansässige Common-Goal-Initiative, die weltweit tätig ist. „Wir wollen erst noch herausfinden, welche Projekte zu mir passen“, sagte Aogo am Montag in Stuttgart, seit mehreren Monaten aber suche er schon nach einer Möglichkeit, sich zu engagieren: „Ich weiß, wie es ist, sich hocharbeiten zu müssen. Und ich hatte das Glück, dass ich Talent hatte. Aus diesem Glück und diesem Privileg ergibt sich aber auch Verantwortung.“

Auch Chiellini ist dabei

Common Goal fördert weltweit Fußball-Projekte für Kinder, neben Hummels, Gnabry, Mata und nun Aogo engagiert sich auch der italienische Nationalspieler Giorgio Chiellini. Die Idee, die der Spende zugrunde liegt: Jeder Fußballer gibt ein Prozent seines Jahresgehalts. „Mindestens“, ergänzt Aogo und betont: „Ich werde zwei Prozent spenden.“ Zudem hofft der 30-Jährige, dass seinem Beispiel möglichst viele andere Fußballer folgen.