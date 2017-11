VfB Stuttgart VfB-Profi Dzenis Burnic muss kürzer treten

Von Dirk Preiß 12. November 2017 - 15:00 Uhr

Kurzauftritt im U-20-Nationalteam: Dzenis Burnic vom VfB Stuttgart Foto: Getty

Dzenis Burnic musste im U-20-Länderspiel schon nach 20 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Größere Sorgen müssen sich die Fans des VfB Stuttgart aber nicht machen.

Stuttgart - Es ist schon einige Tage her, da gab es für den VfB Stuttgart eine Schrecksekunde beim Spiel der deutschen U-20-Auswahl in Chemnitz gegen Italien. Dzenis Burnic war ins Team berufen worden, stand auf der Sechser-Position auch in der Startelf – doch schon nach 20 Minuten war Schluss für den Mittelfeldspieler, den der VfB für ein Jahr von Borussia Dortmund ausgeliehen hat. Der 19-Jährige musste beim 2:2 gegen die Italiener mit Schmerzen im Knie ausgewechselt werden.

Seitdem wurde eifrig über die Schwere der Verletzung spekuliert, mittlerweile sind aber auch die Mannschaftsärzte in Stuttgart eingeweiht – und können Entwarnung geben. Burnic macht aktuell eine Reizung im Knie zu schaffen, die schon einmal aufgetreten ist. Bedeutet: Das kommende Länderspiel am Dienstag gegen England lässt er aus, zudem muss das Training in Stuttgart entsprechend dosiert werden. Was möglich ist, da Burnic für das kommende Heimspiel des BVB gar nicht spielberechtigt ist.

Beim 1:3 in Hamburg hatte Burnic die (unberechtigte) Gelb-Rote Karte gesehen, ausgerechnet gegen seinen Stammverein fehlt er dem VfB nun. Die Partie wird am Freitag um 20.30 Uhr angepfiffen.