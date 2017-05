VfB Stuttgart und seine Konkurrenz Aufstiegsticker: Sperre für Top-Torjäger von Union Berlin

Von red 02. Mai 2017 - 16:33 Uhr

Stürmer Sebastian Polter (rechts) wird Union Berlin in den kommenden beiden Partien fehlen.Foto: Bongarts

Der Aufstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga spitzt sich zu. Sowohl der VfB Stuttgart als auch Hannover 96, Eintracht Braunschweig und Union Berlin wollen hoch. In unserem Aufstiegsticker bleiben Sie auf dem Laufenden.

Stuttgart - Spannung pur in der 2. Fußball-Bundesliga! Mit dem VfB Stuttgart, Hannover 96, Eintracht Braunschweig und Union Berlin kämpfen vier Mannschaften um den direkten Aufstieg in die 1. Liga (hier geht es zum Restprogramm der Kandidaten). Zwei steigen am Ende direkt auf. Einer muss in die Relegation. Und ein Team wird leer ausgehen.

In unserem Aufstiegsticker begleiten wir die vier Vereine durch die letzten Wochen und halten Sie mit allen Nachrichten auf dem Laufenden.

Dienstag, 2. Mai, 16.03 Uhr: Union Berlin kann seinen Stürmer Sebastian Polter im Aufstiegskampf erst am letzten Spieltag bei der SpVgg Greuther Fürth wieder einsetzen. Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag mitteilte, erhält der Angreifer wegen seines Platzverweises im Spiel gegen den SV Sandhausen (2:1) eine Sperre von zwei Partien. Schiedsrichter Sven Jablonski hatte Polter am 28. April in der 56. Minute wegen rohen Spiels die Rote Karte gezeigt. Das Urteil ist rechtskräftig, da Polter und sein Verein zugestimmt haben.

Dienstag, 2. Mai, 14.43 Uhr: Ohne Kapitän Manuel Schmiedebach hat Hannover 96 seine Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in Heidenheim begonnen. Der defensive Mittelfeldspieler fehlte am Dienstag im Training, weil er nach Vereinsangaben unter Wadenproblemen leidet. Wie lange er ausfällt, blieb offen. Hannover ist am kommenden Freitag in der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim zu Gast.

Sonntag, 30. April, 19.41 Uhr: Schwere Vorwürfe von Eintracht-Braunschweig-Trainer Torsten Lieberknecht nach dem 1:0-Sieg beim TSV 1860 München am Sonntag. Am Mikrofon von Sky sagte er: „Wenn ich meine Spanisch-Kenntnisse richtig deute, hat mich Herr Pereira als `...sohn’ bezeichnet. Das ist beschämend für 1860 München.“ Pereira, der eigentlich portugiesisch spricht, wollte sich später nicht zu den Vorwürfen äußern.

Während Union Berlin und der VfB Stuttgart bereits am Freitag beziehungsweise Samstag Siege einfahren konnten, durften Eintracht Braunschweig und Hannover 96 erst am Sonntag über einen Erfolg jubeln. Das heißt aber auch: Das Spitzen-Quartett zieht weiter davon und gibt sich keine Blöße. Daraus ergibt sich eine neue Konstellation für die restlichen drei Spieltage.