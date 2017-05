Aufruf der Ultras für Hannover-Spiel Dieses Outfit sollen VfB-Fans am Sonntag tragen

Von kap 10. Mai 2017 - 14:28 Uhr

Die VfB-Fans sollen ganz in Weiß ihr Team bei Hannover 96 unterstützen. (Archivbild)Foto: Pressefoto Baumann

Die Ultra-Gruppierung Commando Cannstatt ruft die VfB-Fans in einem besonderen Outfit zu Hannover 96 zu fahren. Beim Aufstiegskracher wird das Team wieder von tausenden Anhängern begleitet.

Stuttgart - Das Saisonfinale rückt immer näher – und der VfB Stuttgart kann bereits am kommenden Sonntag beim Aufstiegskracher in Hannover die sofortige Rückkehr ins Bundesliga-Oberhaus klar machen (hier geht es zum Restprogramm der Aufstiegskandidaten).

An der Unterstützung der Fans wird es – wie schon so oft – keinesfalls mangeln. Das Gästekontingent in Hannover wurde mit mehr als 4000 Karten bereits ausgeschöpft, unseren Informationen zufolge werden gar 8000 VfB-Fans den Weg in die Hauptstadt von Niedersachsen antreten.

Die Ultra-Gruppierung Commando Cannstatt (hier gibt es eine Auswahl ihrer besten Choreos) ruft derweil wieder alle Fans der Schwaben dazu auf, das Auswärtsspiel ganz in Weiß zu besuchen – und den roten Schal nicht zu vergessen:

Und auch beim Radiosender „Die neue 107.7“ steht Weiß-Rot dieser Tage hoch im Kurs.