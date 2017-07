VfB Stuttgart Terodde fehlt im Derby, Talent Sommer in Startelf

Von mrz 09. Juli 2017 - 18:15 Uhr

Der VfB Stuttgart bestritt am Sonntag ein Testspiel gegen die Stuttgarter Kickers. Außer dem angeschlagenen Benjamin Pavard fehlt auch Simon Terodde. Derweil macht ein Talent auf sich aufmerksam.





Stuttgart - Schon bei den finalen Testspielen nach der abgelaufenen Saison fehlte Simon Terodde dem VfB Stuttgart (damals kümmerte er sich um seine erkältete Frau). Nun war der Angreifer und und Torschützenkönig der 2. Bundesliga auch beim ersten Test für die neue Spielzeit gegen die Stuttgarter Kickers (hier geht es zum Liveticker) nicht mit dabei.

Wie der VfB mitteilt, leidet Terodde derzeit an muskulären Problemen. Die Pause sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ähnlich hatten sich die Stuttgarter zuletzt über Benjamin Pavard geäußert. Beide Profis sollen am Montag mit dem VfB Stuttgart ins Trainingslager nach Grassau reisen.

Derweil überraschte Hannes Wolf die Anhänger am Sonntag mit einem noch unbekannten Namen in der Startelf. Auf der Position des rechten Verteidigers spielte in der ersten 45 Minuten Niklas Sommer. Der 19-Jährige war zuletzt vom 1. FC Nürnberg II nach Stuttgart gewechselt und ist im Normalfall für die zweite Abordnung des VfB vorgesehen.