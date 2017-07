VfB Stuttgart Pavard am Knie verletzt – Pause nötig

Von pma/mrz 06. Juli 2017 - 12:53 Uhr

Benjamin Pavard trainiert beim VfB Stuttgart aktuell individuell. Foto: Pressefoto Baumann

Benjamin Pavard kann derzeit nicht mit der Mannschaft des VfB Stuttgart trainieren. Der Franzose ist verletzt und muss vorerst pausieren.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart um seinen Trainer Hannes Wolf muss vorerst ohne Benjamin Pavard auskommen. Der französische Verteidiger fehlt aktuell im Training. Grund ist eine Knieverletzung.

Pavard hatte die Verletzung am Mittwoch selbst via Instagram bekanntgegeben und geschrieben: „Leider am Knie verletzt, aber ich leiste harte Arbeit um schnell wieder aufs Feld zurückzukehren!“

Am Donnerstag teilte der VfB dann mit, dass Pavard an einer Reizung im Knie leidet und derzeit nur individuell trainieren kann. Wirklich schlimm soll die Verletzung allerdings nicht sein, dennoch wird der Defensivspieler einige Tage aussetzen müssen. Bis die Schmerzen im Knie nachlassen.

Beim Test gegen die Stuttgarter Kickers am Sonntag wird Pavard aber in keinem Fall dabei sein, er soll aber am Montag im Mannschaftsbus sitzen, wenn das Team das erste Trainingslager bezieht.