VfB Stuttgart So schlimm ist Carlos Mané verletzt

Von Carlos Ubina 04. April 2017 - 18:04 Uhr

Carlos Mané fällt länger aus.Foto: imago sportfotodienst

Schlechte Nachrichten für den VfB Stuttgart. Für Carlos Mané ist die Saison beendet. Seine Verletzung ist schlimmer als zunächst gedacht.

Stuttgart - Nichts geht mehr in dieser Saison für Carlos Mané. Der Flügelstürmer des VfB Stuttgart hat sich schwer am rechten Knie verletzt und muss operiert werden. Ein Knorpelteil hat sich gelöst. Das ergaben eingehende Untersuchungen, nachdem der 23-Jährige nach dem Spiel gegen Dresden mit Schmerzen in die Kabine gehumpelt war. Schon zuvor hatte der Portugiese immer wieder über Beschwerden geklagt, zuletzt nach dem Einsatz für die U-21-Nationalmannschaft seines Heimatlandes gegen Deutschland im Gazi-Stadion (1:0).

Doch für die wichtige Zweitliga-Begegnung mit Dynamo meldete sich Mané fit und hatte in einer letzten Szene entscheidenden Anteil am 3:3. Und noch vor der Abfahrt zum nächsten Spiel an diesem Mittwoch (17.30 Uhr) beim TSV 1860 München hatte der Trainer Hannes Wolf gehofft, dass der flinke Angreifer nur für diese englische Woche mit dem Derby gegen den Karlsruher SC zum Abschluss ausfällt.

Am Nachmittag stand jedoch fest, dass die Leihgabe von Sporting Lissabon den Stuttgartern für den Saisonendspurt nicht mehr zur Verfügung steht. Ein schmerzhafter Verlust für den Aufstiegsaspiranten, da Mané in seinen 20 Einsätzen für den VfB sechs Treffer erzielt und neun Tore vorbereitet hat. Er zählt damit zu den Topscorern der Liga. „Wir werden in den kommenden Tagen mit Carlos Mané und den Verantwortlichen von Sporting Lissabon gemeinsam das weitere Vorgehen besprechen“, sagte der Manager Jan Schindelmeiser.

Schnell reagieren muss dagegen Wolf. Und ein möglicher Ersatz heißt Takuma Asano. Der Japaner kam gegen Dresden nicht zum Einsatz, weil er noch die Reisestrapazen seiner Länderspiel-Abstellung in den Knochen hatte, zudem brachte er eine Erkältung aus dem Fernen Osten mit. Zuvor hatte Asano im Trikot mit dem Brustring aber auch geschwächelt. „Er ist ein Perfektionist und hat mit sich gehadert, als ein paar Sachen nicht gut gelaufen sind“, sagt Wolf, der aber sicher ist: „Er wird für uns noch eine wichtige Rolle spielen.“ Außerdem hat der Coach ja auch noch weitere personelle Möglichkeiten.