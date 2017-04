VfB Stuttgart beim TSV 1860 München „Ganz viele Gründe für Selbstvertrauen“

Von red/lsw 04. April 2017 - 14:12 Uhr

Hannes Wolf ist trotz zuletzt vier Spielen ohne Sieg optimistisch, dass die Serie des VfB Stuttgart beim TSV 1860 München endet.Foto: dpa

Der VfB Stuttgart gastiert am Mittwoch beim TSV 1860 München und muss dabei auf Carlos Mané verzichten. Dennoch ist VfB-Trainer Hannes Wolf zuversichtlich.

Stuttgart - Zweitliga-Tabellenführer VfB Stuttgart muss im Auswärtsspiel bei 1860 München am Mittwoch (17.30 Uhr/Sky) auf Flügelstürmer Carlos Mané verzichten. Der Portugiese habe sich beim 3:3 gegen Dynamo Dresden am Sonntag am Knie verletzt, sagte Trainer Hannes Wolf am Dienstag. „Es ist auf jeden Fall so, dass er nicht spielen kann und nicht mitfährt.“ Eine exakte Diagnose stehe noch aus. Wolf befürchtete aber, dass Mané länger und damit auch im Derby der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Karlsruher SC am Sonntag fehlen werde. Ob Florian Klein nach seiner Bauchmuskelverletzung wieder im Kader stehen kann, sollte sich im Training am Nachmittag klären.

Nach vier Spielen ohne Sieg wollen die Schwaben in München wieder gewinnen. „Aus einer solchen Serie kann auch eine Schärfe entstehen, die dich nach vorne bringt. Wir haben ganz viele Gründe für Selbstvertrauen“, sagte Wolf. Die „Löwen“ seien unter dem neuen Trainer Vítor Pereira und mit den neuen Spielern zwar besser als noch in der Hinrunde. Die Rolle des Favoriten nahm Wolf dennoch ohne zu Zögern an. „Wir wollen unbedingt gewinnen. Es wäre auch albern, da anders hinzufahren.“