VfB Stuttgart Martin Schäfer geht und warnt: „Jeder Fehler wird bestraft“

Von Gunter Barner 21. November 2017 - 18:10 Uhr

Verlässt den VfB-Aufsichstrat nach vier Jahren wieder: Martin Schäfer Foto: Baumann

VfB-Aufsichtsratsmitglied Martin Schäfer durchlebte schwere Zeiten mit seinem Verein – jetzt scheidet er aus dem Gremium aus und zieht Bilanz.

Stuttgart - Er trägt Mitverantwortung für den Abstieg und er hat mit dafür gesorgt, dass der VfB wieder in die Bundesliga zurückkehrte. Jetzt macht Martin Schäfer seinen Platz im Aufsichtsrat frei und rät seinen Nachfolgern auf der Hut zu sein.

Herr Schäfer, nach fast vier Jahren im Aufsichtsrat beim VfB Stuttgart ist für Sie wieder Schluss. Sind Sie erleichtert?

Einerseits ja, anderseits nein. Ich denke einfach, dass es an der Zeit ist, dass neue und frische Köpfe in den Aufsichtsrat der AG einziehen. Ich bin von Kindesbeinen an Fan des VfB Stuttgart, deshalb habe ich vor vier Jahren auch zugesagt, als ich gebeten wurde, für das Gremium zu kandidieren. Wenn man mit dem Herzen dabei ist, leidet man mehr, man freut sich aber auch intensiver.

Viel Grund zur Freude hatten Sie nicht.

Unterm Strich waren diese Jahre tatsächlich häufig spaßbefreit. . .

. . . Trainer kamen und gingen, die Sportvorstände Fredi Bobic und Robin Dutt scheiterten. Nach dem Abstieg ging auch Präsident Bernd Wahler.

Die Probleme waren hausgemacht, der Keim des Niedergangs wurde meiner Meinung nach schon in den Jahren nach der Meisterschaft 2007 gepflanzt. Da geriet die sportliche Entwicklung des Vereins auf allen Ebenen zu sehr aus dem Blickfeld. Aus welchen Gründen auch immer. Aber genau darum geht es bei einem Fußball-Bundesligisten jeden Tag aufs Neue.

„Dem VfB fehlten in krisenhaften Phasen die Führungsfiguren“

Ist es nicht auch die Aufgabe eines Aufsichtsrates, auch auf solche Strategien zu achten?

Das haben wir ja. Man verlässt sich aber auch auf die Konzepte und Strategien des Führungspersonals in den operativen Bereichen. Es eben ist nie immer nur ein Fehler, der gemacht wird. Oft folgt dann ein anderer nach. Es ist wie mit den Domino-Steinen. Und je weiter so ein Prozess fortgeschritten ist, umso schwieriger wird es, ihn aufzuhalten. Es gab unglückliche Personalentscheidungen auf unterschiedlichen Ebenen. Dem VfB fehlten in den krisenhaften Phasen die Führungsfiguren mit umfassender Branchenkenntnis und der Kraft zur Gestaltung.

Eine Situation, die Sie zum Teil mit zu verantworten haben.

Ganz klar. Zu einer gesunden Führungsstruktur und -kultur gehört auch ein funktionierendes und wirksames Korrektiv. Ich habe vielleicht unterschätzt, wie schnell in dieser Branche etwas ins Rutschen kommt und was das bedeutet. Da wird jeder Fehler sofort bestraft. Man trifft im Leben manchmal Entscheidungen, die sich im Nachhinein als falsch erweisen. Darüber ärgere ich mich am meisten. Aber es ist Teil des Risikos, wenn man Verantwortung übernimmt.

Dann wurden Sie in einer schwierigen Zeit Chef des VfB-Aufsichtsrats – und vom Abstieg kalt erwischt.

Das kann man so sagen. Es war eine verdammt schwierige Zeit, riesige Aufregung überall, es hagelte Kritik aus den Medien, die Fans waren wütend und furchtbar enttäuscht.

Dachten Sie nach dem Abstieg mal daran, das Handtuch zu werfen?

„Wir hatten Sorge, dass hier vollends das Chaos ausbricht“

Keine Sekunde. Wir hatten doch alle Sorge, dass dann hier vollends das Chaos ausbricht. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie von der Verantwortung davon gelaufen. In dieser Phase wurde mir erst richtig bewusst, welche unglaublich große Bedeutung der VfB hat. Dieser Verein ist ein Teil der Kultur in Stadt und Region. Da steckt eine ungeheure Kraft und Dynamik dahinter. Die Fans tragen den VfB mit ihren Emotionen, sie identifizieren sich mit ihm. Das sind Werte, mit denen die Verantwortlichen sehr behutsam umgehen müssen.

Es kam erst der neue Trainer, dann der Sportvorstand, danach der Präsident. Eine ungewöhnliche Vorgehensweise.

Aber die richtige. Wir haben unter dramatischen Umständen gemeinsam mit den verbliebenen Vorständen Jochen Röttgermann und Stefan Heim wichtige Entscheidungen getroffen, die sich im Nachhinein als richtig erwiesen haben. Das Wichtigste war, den Verein zusammen zu halten. Das ist, dem Himmel sei Dank, gelungen.

Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit des Vereinspräsidenten und Aufsichtsratschefs Wolfgang Dietrich