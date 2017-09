VfB Stuttgart Gladbachs Stadionsprecher veräppelt VfB-Fans

Von Anna Lammers 20. September 2017 - 11:12 Uhr

„Ich dachte, ihr Schwaben seid so sparsam!“ – Gladbachs Stadionsprecher Torsten Knippertz nutzt die Pyro-Aktion im VfB-Block für einen Seitenhieb gegen die Schwaben. Auch im Netz gibt es klare Meinungen.





Mönchengladbach - Die dritte Auswärtsniederlage des VfB in Folge dürfte die Stuttgarter Fans verärgern. Noch mehr sorgte am Dienstagabend aber die Pyrotechnik im Gästeblock für Unverständnis: Bei Borussias Stadionsprecher, den Fans und im Netz.

„Das wird richtig teuer, liebe VfB-Fans! Ich dachte, ihr Schwaben seid so sparsam.“ Borussias Stadionsprecher Torsten Knippertz hatte nach Abpfiff der Partie im Borussiapark nur Spott übrig und veräppelte die VfB-Fans.

Grund hierfür waren einige VfB-Anhänger, die so heftig und so lange Pyros zündeten, dass es Schiedsrichter Sören Storks nach 60 Minuten reichte und er das Spiel sogar kurzzeitig unterbrach. „So etwas kenne ich von unseren Fans nicht“, sagte Trainer Hannes Wolf, und Sportvorstand Michael Reschke meinte: „Ich finde es schade, dass Menschen, die den Verein vermeintlich unterstützen wollen ihm am Ende schaden.“

„Man könnte meinen, der VfB kommt aus Feuerbach“

Nicht nur Hannes Wolf und die Verantwortlichen beim VfB regten sich über die Pyrotechnik auf, die dem Verein wohl eine satte Geldstrafe der DFL einbringen wird, auch die Netzgemeinde finden klare Worte:

Es gibt aber auch Pyro-Befürworter:

