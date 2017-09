Pyrotechnik im Borussiapark VfB-Fans fallen negativ auf

Von Heiko Hinrichsen 19. September 2017 - 22:12 Uhr

Einige Unbelehrbare im Fanblock des VfB Stuttgart sorgen in Mönchengladbach für eine Spielunterbrechung.





5 Bilder ansehen

Mönchengladbach. Es war eine Gruppe von Unbelehrbaren, die in Mönchengladbach fast einen Spielabbruch provoziert hätte – eine kleine Gruppe, die unten im VfB-Block stand und während des Spiels fast unablässig Pyrotechnik zündete. Nach 60 Minuten hatte Schiedsrichter Sören Storks genug. Er unterbrach das Spiel – und als die „Fans“ später immer noch nicht mit dem Gezündel aufhörten, sagte der Stadionsprecher, dass ein Spielabbruch möglich sei.

Mehr zum Thema

So weit kam es nicht, die Szenerie beruhigte sich – der Ärger nach dem Spiel war dennoch groß. „So etwas kenne ich von unseren Fans nicht“, sagte Trainer Hannes Wolf, und Sportvorstand Michael Reschke meinte: „Ich finde es schade, dass Menschen, die den Verein vermeintlich unterstützen wollen ihm am Ende schaden. Es ist eine Aufgabe für uns, dass das künftig nicht mehr vorkommt.“ Festzuhalten bleibt, dass es sich bei den Unbelehrbaren um eine kleine Minderheit handelte – das war auch Wolf wichtig: „Ich habe mich immer gefreut, dass uns unsere Fans so toll unterstützen, das wird auch in Zukunft so sein.“

VfB Stuttgart - 1. Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.vfb-stuttgart-bei-borussia-moenchengladbach-gegen-augsburg-wollen-wir-uns-die-lebensqualitaet-zurueckholen.6dccdfd9-e932-42fe-9938-e86c23a2969b.html