VfB Stuttgart Ginczek: „Wir sind die Gejagten“

Von mrz 13. Januar 2017 - 17:11 Uhr

Daniel Ginczek drängt beim VfB Stuttgart auf die Rückkehr in die Startelf. Vor dem Trainingslager in Lagos hat sich der Angreifer bei den Kollegen des SWR im Video geäußert.





Stuttgart - Als Daniel Ginczek am Freitag mit seinen Mitspielern vom VfB Stuttgart in das Flugzeug nach Lissabon stieg, um zum Trainingslager im portugiesischen Lagos aufzubrechen, hatte der Angreifer jede Menge Optimismus und Angriffslust im Gepäck. Immerhin ist Ginczek zum ersten Mal seit langem wieder richtig fit – und plant deshalb die lang ersehnte Rückkehr in die Startelf.

Bei den Kollegen des SWR sagte Daniel Ginczek vor dem Abflug: „Das erste Ziel muss sein gesund zu bleiben. Die Freude ist riesig, dass ich jetzt alles mitmachen kann. Im Trainingslager versuche ich mich jetzt zu zeigen und hoffe, dass es dann gegen meinen Ex-Verein St. Pauli schon zu mehr Minuten reicht.“

Insgesamt schätzt Daniel Ginzcek die Situation und den Konkurrenzkampf in der 2. Fußball-Bundesliga vor dem Start in die Rückrunde aber realistisch ein und hält den Aufstieg keineswegs für einen Selbstläufer.

„Die zweite Saisonhälfte wird eher schwieriger. Wir sind jetzt die Gejagten. Es gilt jetzt schnell viele Punkte zu holen. Wir müssen in vielen Teilen einen klugen Kopf bewahren. Ganz entscheidend wird die Verfassung in den letzten fünf bis zehn Spielen sein.“