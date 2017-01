Live-Blog aus dem VfB-Trainingslager Sunjics Ziel scheint klar

Von Philipp Maisel 13. Januar 2017 - 09:39 Uhr

Abflug nach Portugal: Die Mannschaft des VfB Stuttgart am CheckinFoto: Maisel

Der VfB Stuttgart absolviert bis zum 20. Januar sein Trainingslager in Lagos/Portugal. Trainer Hannes Wolf will sein Team auf die angestrebte Rückkehr in die 1. Bundesliga vorbereiten. Wir sind mit einem Live-Blog im Trainingslager dabei und informieren über alle aktuellen Geschehnisse.

Stuttgart/Lagos - Unser Live-Blog aus dem Trainingslager der VfB-Profis im portugiesischen Lagos.

Mehr zum Thema

• 22 Spieler reisen mit nach Portugal

• Sonntag Testspiel gegen MSV Duisburg (15 Uhr MEZ)

• Sunjic vor Wechsel

Der VfB Stuttgart befindet sich in Lauerstellung. Aktuell steht die Mannschaf auf dem Relegationsplatz in der 2. Bundesliga.

Im Trainingslager in Lagos an der portugiesischen Algarve das Team in jedem Fall den Grundstein für eine schnelle Rückkehr legen. Vom 13. Februar bis 20. Februar bezieht der VfB dort sein Quartier, um sich den Feinschliff für die Rückrunde zu holen.

Wir sind mit mehreren Kollegen vor Ort und berichten in unserem Live-Blog täglich von den Geschehnissen im VfB-Trainingslager.