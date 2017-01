Live-Ticker zum Nachlesen VfB Stuttgart gegen MSV Duisburg

Von Philipp Maisel 15. Januar 2017 - 16:00 Uhr

VfB-Trainer Wolf testete seine Spieler an diesem Sonntag unter Wettkampfbedingungen gegen den MSV Duisburg.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat im Trainingslager in Portugal gegen den MSV Duisburg ein Testspiel absolviert. Wie sich die Schwaben in Portugal geschlagen haben können Sie in unserem Live-Ticker nachlesen.

Lagos - Nach drei Trainingseinheiten in Lagos stand für den VfB Stuttgart an diesem Sonntag ein erster Test unter Wettkampfbedingungen auf dem Programm. Der Drittliga-Tabellenführer MSV Duisburg machte seine Aufwartung. Auf dem Trainingsgelände der Stuttgarter hatte die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf in der Schlussphase des Spiels ein paar gute Chancen – gereicht hat es allerdings nicht für einen Sieg.

Wir sind in Portugal vor Ort und haben die Partie live getickert. Hier können Sie das Spiel im Ticker nachlesen: