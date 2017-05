VfB Stuttgart Diesen VfB-Spieler schätzt Kretschmann besonders

Winfried Kretschmann war bei der Aufstiegsfeier des VfB Stuttgart im Stadion.Foto: Pressefoto Baumann

Ministerpräsident Winfried Kretschmann macht keinen Hehl aus seiner Verbundenheit zum VfB Stuttgart. Nun hat der Grünen-Politiker verraten, welcher Akteur der Roten es ihm besonders angetan hat.

Stuttgart - Nach dem Aufstieg des VfB Stuttgart in die Bundesliga hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine Schwäche für den Mittelfeldspieler Christian Gentner eingeräumt. „Er ist ja schon lange Urgestein vom VfB“, sagte Kretschmann am Dienstagabend in einer Online-Sprechstunde des Staatsministeriums. Ein Fußballfan hatte den 69-Jährigen nach seinem Lieblingsspieler beim VfB gefragt.

„Ich stehe einfach auch auf Spieler, die jetzt einfach immer in einer mittleren Form sind, die dann nicht zu große Schwankungen haben. Das sind jetzt oft nicht die großen Stars auf dem Platz“, sagte Kretschmann. Aber jeder Verein brauche sie für Stabilität.

Auf die Frage, ob er dem VfB den Meistertitel zutraue, sagte Kretschmann: „Nicht gleich übermütig werden - nur, weil wir aufgestiegen sind.“ Nach der Rückkehr in die Bundesliga müsse der Verein zusehen, dass er auch drin bleibe. „Wenn er sich im Mittelfeld behauptet, dann sind wir alle hochzufrieden.“

Der VfB Stuttgart hatte am Sonntag die Würzburger Kickers mit 4:1 besiegt und so den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Sehen Sie hier unseren Video-Rückblick zum Spiel: