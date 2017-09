VfB Stuttgart Christian Gentner äußert sich zur Verletzung

Von mrz 18. September 2017 - 14:33 Uhr

Christian Gentner befindet sich derzeit im Krankenhaus und wird nach seiner schweren Gesichtsverletzung bald operiert. Nun hat sich der Kapitän des VfB Stuttgart via Facebook und Instagram zu Wort gemeldet.





Stuttgart - Seit Samstagnachmittag sind alle beim VfB Stuttgart in Sorge um den Kapitän der Bundesliga-Mannschaft. Zwar gaben Sportchef Michael Reschke am Sonntag und Trainer Hannes Wolf am Montag erste Entwarnung im Fall des verletzten Christian Gentner, doch erst das Social-Media-Posting von Gentner selbst dürfte wirklich für Erleichterung sorgen.

Der 32-Jährige teilte am Montag bei Facebook und Instagram ein erstes Statement und stellte dazu ein Foto online, das ihn von der linken Seite – also mit der gesunden Gesichtshälfte – zeigt.

Dazu schreibt Gentner: „Zuallererst mal die wichtigste Info für viele, die sich Sorgen gemacht haben: Es geht mir sehr gut! Ich habe, wie bereits berichtet wurde, den einen oder anderen Bruch im Gesicht, aber nichts, was nicht wieder zu korrigieren wäre. Nach den Bildern, die ich mittlerweile auch gesehen habe, sind das wirklich gute Neuigkeiten. Deshalb aber nur die Fotos von der linken Seite, da die andere Gesichtshälfte noch nicht wirklich vorzeigbar ist!“

Wann Gentner operiert wird, steht aktuell noch nicht fest.

