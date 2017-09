VfB Stuttgart Liveticker zum Nachlesen: So geht es Christian Gentner

Von mrz 18. September 2017 - 12:46 Uhr

Hannes Wolf und der VfB Stuttgart gastiert am Dienstag bei Borussia Mönchengladbach. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart spielt bereits am Dienstagabend bei Borussia Mönchengladbach. Verfolgen Sie hier die Höhepunkte der Pressekonferenz mit Hannes Wolf: Wie geht es Christian Gentner?

Stuttgart - Beim VfB Stuttgart steht das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach an. Bereits am Dienstag (18.30 Uhr) geht es zum Klub vom Niederrhein. Dabei ist mehr als fraglich, mit welcher Startelf VfB-Trainer Hannes Wolf am fünften Spieltag antreten kann.

Wird Holger Badstuber rechtzeitig fit? Reicht es für Chadrac Akolo? Und die wichtigste Frage: Wie geht es Christian Gentner? Und kann der Kapitän des VfB in diesem Jahr überhaupt noch Fußball spielen?

Alle diese Fragen und viele weitere mehr wurden am Montag bei der Pressekonferenz mit Hannes Wolf beantwortet. Wir haben im Liveticker berichtet. Lesen Sie hier die wichtigsten Aussagen nach.